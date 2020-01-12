Зеленский рассказал, что необходимо для завершения расследования сбития украинского самолета в Иране

Сейчас украинские эксперты в Тегеране пытаются реконструировать сбитый самолет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что завершение расследования сбития самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране требует проведения ряда действий.

Об этом глава государства заявил в видеообращении к украинцам после телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани.

"Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу. Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий. Сейчас они пытаются реконструировать самолет", - заявил Зеленский.

"Возвращаясь к разговору с президентом Ирана, мы договорились, что прямо сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ в Иране: Зеленский пошагово рассказал о действиях украинской власти

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании «Международные авиалинии Украины», погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины (экипаж и два пассажира).

Сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.