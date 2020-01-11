Украина имела доказательства попадания ракеты в самолет еще до заявления Ирана – секретарь СНБО

Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели доказательства уже на украинской стороне, сказал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства, свидетельствовавшие о сбитии самолета МАУ, еще до официального заявления Ирана.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

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Данилов считает, что именно поэтому Иран обнародовал правдивую информацию, что именно его войска сбили украинский самолет.

«Я думаю, что Иран понял, что отпираться уже некуда, и в любом случае мы имели доказательства уже на украинской стороне», – сказал он.

Секретарь СНБО добавил, что на фото, обнародованном Офисом президента, четко видно следы попадания ракеты в кабину пилота.

«Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название», – отметил Данилов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки». При этом Роухани пообещал привлечь к ответственности виновных в сбитии самолета.

По его словам, «в условиях поступавших со стороны американского режима-агрессора угроз и запугивания иранской нации после мученической смерти генерала Касема Сулеймани, вооруженные силы Ирана были приведены в стопроцентную боевую готовность для защиты от вероятных атак со стороны США. К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.

Самолет рейса PS752 разбился в Иране 8 января, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.