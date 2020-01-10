Украина настаивает, чтобы записи "черных ящиков" с самолета МАУ анализировались в Киеве - Пристайко

По словам министра иностранных дел Украины, сейчас этот вопрос решается с иранской стороной.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что Украина настаивает, чтобы записи "черных ящиков" с самолета "Международных авиалиний Украины" анализировались в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал на пресс-конференции в Офисе президента.

"У меня нет информации, что иранцы начали загружать информацию с "черных ящиков", - заявил Пристайко.

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Он сказал, что украинские специалисты, которые уже прибыли в Иран, сообщили, что они получили доступ к найденным бортовым самописцам самолета.

"Сейчас мы решаем с иранцами, куда эти ящики будут отправлены, или записи будут анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы записи с них анализировались в Киеве", - подчеркнул Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.

9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в том числе данных разведывательных органов, относительно возможного поражения самолета ракетой.