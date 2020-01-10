МИД призывает на СБ ООН дать безусловную поддержку экспертам в расследовании катастрофы самолета в Иране

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что обстоятельства катастрофы до сих пор точно не выяснены.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали на заседании Совета безопасности ООН от имени Канады, Германии, Швеции и Украины оказать безусловную поддержку экспертам в расследовании катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране.

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Об этом заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил 9 января на открытых дебатах Совета безопасности ООН, говорится в сообщении на сайте Постоянного представительства Украины при ООН.

"От имени Канады, Германии, Швеции и Украины я хотел бы поблагодарить всех, кто выразил соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи международного аэропорта Тегерана. Мы благодарны за слова поддержки семьям и близким погибших в этой трагической катастрофе", - подчеркнул Кислица.

Он напомнил, что погибли 176 человек, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

"Обстоятельства этой катастрофы до сих пор точно не выяснены. Сейчас специалисты должны расследовать ее причины и найти ответ на вопрос, что же вызвало эту трагедию. Для этого нашим экспертам должна быть оказана безусловная поддержка в расследовании этого инцидента", - отметил Кислица.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иране также находится группа украинских экспертов.