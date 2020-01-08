Авиакатастрофа самолета МАУ: сегодня в Иран вылетают украинские специалисты

По словам Зеленского, установление истины и ответственных за катастрофу является приоритетом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установление истины и ответственных за катастрофу самолета МАУ в Иране является приоритетом.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Зеленский отметил, что сегодня было проведено внеочередное заседание правительства, а вечером в Иран вылетает украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной групп.

"Среди них – представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИД, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и "Международных авиалиний Украины", - уточнил глава государства.

По его словам, эти люди будут приобщены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе. Зеленский добавил, что проводит постоянные консультации с иностранными партнерами.

На внеочередном заседании Кабмин принял решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Только что на внеочередном заседании правительства приняли решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Готовим группу к вылету", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране потерпел катастрофу самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.