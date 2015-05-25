Порошенко распорядился охранять здания антикоррупционного бюро
23:23, 25 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поручил взять под государственную охрану здания Национального антикоррупционного бюро Украины
Порошенко распорядился охранять здания антикоррупционного бюро / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Согласно статье 9 закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю: определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Национального антикоррупционного бюро Украины и прилегающие к нему территории по улице Сурикова, 3, в городе Киеве", - говорится в документе.
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Таким образом, Порошенко поручил Управлению государственной охраны Украины обеспечить осуществление государственной охраны здания НАБ и прилегающих к нему территорий.
Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.
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