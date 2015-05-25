Порошенко распорядился охранять здания антикоррупционного бюро

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Согласно статье 9 закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю: определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Национального антикоррупционного бюро Украины и прилегающие к нему территории по улице Сурикова, 3, в городе Киеве", - говорится в документе.

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Таким образом, Порошенко поручил Управлению государственной охраны Украины обеспечить осуществление государственной охраны здания НАБ и прилегающих к нему территорий.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.