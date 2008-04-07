Ющенко встречается с Тимошенко и Яценюком

Руководство государства обсуждает вопрос пересмотра правительством макроэкономических показателей социально-экономического развития Украины на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА, говоря о традиционной еженедельной встрече Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА, которая проходит в эти минуты в Секретариате Президента.

Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, предметом обсуждения высокопоставленных должностных лиц будет социальная политика в 2008 году в связи с высокими темпами инфляции за последние месяцы.

Кроме того, стороны обсудят вопрос сбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины» и состояние договорной базы по поставкам природного газа.

Также глава государства, премьер-министр и спикер парламента обсудят финансовое обеспечение деятельности Министерства обороны и Государственной службы автомобильных дорог Украины «Укравтодор».

«Ожидается, что результатом этой встречи будет принятие консолидированных решений по этим вопросам», - сказала И.ВАННИКОВА.

Она отметила, что во встрече также принимают участие председатель Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЕВА, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА и заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, который в 14.00 проведет брифинг по итогам этой встречи.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ не исключил, что правительство скорректирует макроэкономические показатели перед разработкой законопроекта о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что основной причиной «для анализа публичных финансов» являются мировые инфляционные процессы. По его словам, правительство намерено детально проанализировать их влияние на украинскую экономику.