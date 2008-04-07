Турчинов обещает покончить с интригой в четверг

Блок Юлии Тимошенко намерен провести консультации со своими партнерами по парламентской коалиции о выдвижении единого кандидата в мэры Киева до проведения конференции городской организации БЮТ, которая запланирована на 10 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«10 апреля состоится конференция городской организации БЮТ, и накануне этой конференции, по поручению руководства партии, будут проведены все консультации, чтобы выяснить и позиции наших союзников. Я надеюсь, что будет поддержка единого кандидата», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В то же время первый вице-премьер уверен, что при любой конфигурации сил на досрочных выборах мэра Киева и депутатов Киевского городского совета победу одержит представитель демократических сил.

А.ТУРЧИНОВ не стал комментировать свое возможное выдвижение как в кандидаты на должность мэра, так и в кандидаты в депутаты Киевсовета. «Кто будет баллотироваться в Киевсовет от нашего блока – это будет известно в четверг, 10 апреля. К этому времени определится каждый, кто хочет стать кандидатом в мэры и в депутаты», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО призывал представителей всех демократических сил взять тайм-аут в выдвижении кандидатов на должность Киевского городского председателя на майских перевыборах 2008 года и провести 26 марта консультации по выдвижению единого кандидата.

Однако дата проведения консультаций была перенесена дважды: сначала на 1 апреля по просьбе БЮТ, а затем они были отложены в связи с визитом в это время в Украину Президента США Джорджа БУША.

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 27 марта заявила о намерении возглавить список кандидатов от БЮТ в депутаты Киевского городского совета.

«Я для себя приняла уже окончательное решение, что обязательно возглавлю список кандидатов в депутаты в Киевсовет. Это не вопрос того, что мне сейчас не хватает еще должности депутата горсовета. Это – демонстрация ответственности перед Киевом за качество списка, за каждого депутата, за решения, которые принимаются», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.