Зеленский поговорил с Путиным, они поздравили друг друга с праздниками

В Офисе президента рассказали, о чем говорили главы государств.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Офис президента в своем Telegram-канале. Главы государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным обменом пленными, состоявшимся 29 декабря.

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Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне.

"Во время разговора главы государств договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, среди прочего и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, удерживаемых в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в "нормандском формате" определил ряд принципов, которые он никогда не нарушит на должности: невозможность федерализации, влияния на вектор движения страны и компромисс в обмен на территории Украины.