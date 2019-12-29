Боевики "ЛНР" в рамках обмена выдали Киеву 25 человек, а получили 63
14:27, 29 декабря 2019Политика
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Девять человек отказались от участия в обмене и захотели остаться в Украине.
Названа формула обмена пленными между Киевом и "ЛНР" / ОП
Боевики «ЛНР» в рамках обмена выдали Киеву 25 человек, а получили 63.
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Такое заявление сделала представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.
"У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека', - цитируют ее слова СМИ боевиков.
По словам Кобцевой, девять человек отказались от участия в обмене и захотели остаться в Украине.
Напомним, сегодня под Горловкой проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР».
По информации СМИ, в рамках обмена Киеву отдадут 81 человека, в ОРДЛО - 139.
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