Девять человек отказались от участия в обмене и захотели остаться в Украине.

Боевики «ЛНР» в рамках обмена выдали Киеву 25 человек, а получили 63.

Читайте такжеОбмен на Донбассе: автобус с пленными попал в ДТП (видео)

Такое заявление сделала представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.

"У нас обмен состоялся, мы передали 25, а забрали 63 человека', - цитируют ее слова СМИ боевиков.

По словам Кобцевой, девять человек отказались от участия в обмене и захотели остаться в Украине.

Напомним, сегодня под Горловкой проходит обмен удерживаемыми лицами между Киевом и представителями «Л/ДНР».

По информации СМИ, в рамках обмена Киеву отдадут 81 человека, в ОРДЛО - 139.