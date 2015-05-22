В одной крымской школе последний звонок отмечали в вышиванках, в другой - с флагом СССР

Это в основном были ученики украиноязычных младших и средних классов, сообщает Крым.Реалии.

На праздничной линейке чествовали выпускников и победителей олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований. Похвальные листы и грамоты получили лучшие учителя и ученики гимназии, а также родители, принимающие активное участие в воспитании детей и жизни школы.

Ученики гимназии продемонстрировали номера художественной самодеятельности. Дети также выпустили в небо воздушные шары, а в завершении праздника, после общешкольного танца, выпускники школы отправились на свой последний урок.

Читайте такжеВ Крыму активисты устроили оккупантам "парад вышиванок" в РОВД (фоторепортаж)В тоже время, в одной из школ Симферополя 22 мая выпускники появились на торжественной линейке с флагом СССР, пишет издание.

Как рассказали очевидцы, на мероприятии выпускники показывали номер, посвященный школьникам времен Великой Отечественной войны.

«Когда выпускники начали танцевать вальс, подняли флаг СССР. После танца его унесли», – рассказали очевидцы, отметив, что присутствующих красный флаг с советской символикой на «последнем звонке» несколько удивил.

В России, под контролем которой сейчас находится Крым, единой даты проведения «последнего звонка» для всех школ нет. По закону, каждое образовательное учреждение имеет право определять день для праздника индивидуально. Он должен пройти до первого ЕГЭ, который в этом году выпадает на 25 мая.

В школах Украины торжественные линейки по случаю окончания учебного года в основном пройдут 29 мая.