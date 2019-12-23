Лавров: РФ будет "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет «жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины» и готова быть «посредником» в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.
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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.
«Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины», - сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором остается «внутренний конфликт в Украине».
«Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение Минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита «нормандского формата». Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы», - добавил Лавров.