Лавров: РФ будет "жестко" отстаивать права "русскоязычных" в Украине и готова быть "посредником" по Донбассу

Глава российского МИДа снова заявил о необходимости последовательного выполнения Минских соглашений и «прямого диалога» сторон.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия будет «жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины» и готова быть «посредником» в Трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Читайте такжеУ Суркова назвали условие обмена пленными

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации.

«Конечно, будем жестко добиваться прекращения дискриминации русскоязычных граждан Украины», - сказал Лавров.

При этом он подчеркнул, что серьезным дестабилизирующим фактором остается «внутренний конфликт в Украине».

«Преодолеть его можно лишь через последовательное выполнение Минского комплекса мер, одобренного Советом безопасности ООН. И это требует, конечно же, прямого диалога сторон. Именно об этом идет речь в принятом в Париже 9 декабря итоговом документе саммита «нормандского формата». Готовы и далее осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы», - добавил Лавров.