В воскресенье в ряде ОТГ по всей Украине состоятся первые местные выборы

В указанных выборах принимают участие 29 политических партий, а, по предварительным подсчетам, участие в голосовании примут более 380 тыс. избирателей.

В воскресенье, 22 декабря, в 86 объединенных территориальных громадах состоятся первые местные выборы.

Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, 22 декабря в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины состоятся первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей. В частности, такие выборы: в Винницкой области - в 3 ОТГ, в Волынской области - в 2 ОТГ, в Днепропетровской области - в 5 ОТГ, в Донецкой области - в 1 ОТГ, в Житомирской области - в 1 ОТГ, в Закарпатской области - в 9 ОТГ, в Запорожской области - в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области - в 6 ОТГ, в Киевской области - в 2 ОТГ, в Кировоградской области - в 6 ОТГ, в Луганской области - в 1 ОТГ, в Николаевской области - в 2 ОТГ, в Одесской области - в 5 ОТГ, в Полтавской области - в 6 ОТГ, в Ровенской области - в 9 ОТГ, в Тернопольской области - в 4 ОТГ, в Харьковской области - в 4 ОТГ, в Херсонской области - в 2 ОТГ, в Хмельницкой области - в 4 ОТГ, в Черновицкой области - в 1 ОТГ, в Черниговской области - в 5 ОТГ.

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В указанных выборах принимают участие 29 политических партий, а, по предварительным подсчетам, участие в голосовании примут более 380 тыс. избирателей.

Для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было создано 1 тыс. 734 территориальных, одномандатных избирательных округов. Голосование начнется в 8:00 на 536 избирательных участках и продлится до 20:00.

В Центризбиркоме напомнили, что предвыборная агитация заканчивается сегодня, 20 декабря, в полночь, а ведение предвыборной агитации по истечении этого срока запрещается.

Согласно законодательству, результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского председателя должны быть установлены 27 декабря включительно, а результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе - до 1 января 2020 года включительно.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение первых выборов в ОТГ 22 декабря, составляет 21 млн 842 тыс. 200 грн.