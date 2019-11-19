Начался процесс выдвижения кандидатов для участия в местных выборах 22 декабря - ЦИК

Подача в территориальные избирательные комиссии документов для регистрации кандидатов продлится до 27 ноября включительно, а до 28 ноября включительно теризбиркомы будут принимать решения о регистрации или отказе в регистрации.

С 18 ноября начался процесс выдвижения кандидатов для участия в местных выборах, которые должны состояться 22 декабря.

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Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, подача в теризбиркомы документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы продлится до 27 ноября включительно, а до 28 ноября включительно ТИК будут принимать решения о регистрации кандидатов в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

В ЦИК отметили, что в первых местных выборах планируют принять участие около 30 политических партий.

Как сообщал УНИАН, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, назначенные на 22 декабря, состоятся в 86 объединенных территориальных громадах в 21 области Украины.

По предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 380 тысяч избирателей.

Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК распределением субвенции из госбюджета на подготовку и проведение этих выборов, составляет 21 млн 842 тыс. 200 грн.