Дубинский о подарке таможне, которым "хвастался" Нефедов: никакого смысла, кроме коррупционного

Как отметил депутат, этот "бесплатный подарок" может стать "очень дорогим" для Украины.

Подаренная Литвой украинской таможне информационная система – это примитивный PR, в котором нет никакого смысла, кроме коррупционного.

Такое заявление сделал народный депутат Александр Дубинский от «Слуги народа» у себя в Telegram-канале.

Читайте такжеНардеп Дубинский просит Миграционную службу лишить Абромавичуса гражданства Украины«Макс Нефедов похвастался, что, типа, «бесплатно» получил из Литвы информационную систему – на самом деле, это – примитивный PR, в котором нет никакого смысла, кроме коррупционного. Действительно, Европейская Комиссия (DG TAXUD/Directorate-General for Taxation and Customs Union) NCTS раздает этот софт бесплатно – но, не для заслуженных соросят, а вообще – для всех желающих», – отметил Дубинский.

По его словам, в свое время и Литва это программное обеспечение также получила бесплатно, но вот ее локализация уже стоила денег, при чем немаленьких.

«В случае с Литвой локализацией занималась греческая фирма Intrasoft. Контракт эта контора получила в те времена, когда замдиректора Литовской таможни Витянис Алишаускас был заместителем директора центра информационных технологий таможни (MISC) в Литве, и именно он лоббировал греков для выполнения работ по локализации информационной системы. Этот же парень, Алишаускас, и «подарил» программное обеспечение Нефедову. Ожидаем подписания контракта украинской таможни с греческими программистами, после чего «бесплатный подарок» станет очень дорогим», – добавил нардеп.

Ранее УНИАН сообщал, что, по информации Дубинского, гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус подставил Перу с самолетом ради дешевого пиара.