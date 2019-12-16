Абромавичус подставил Перу с самолетом ради дешевого пиара - нардеп

"Пикантность данного контракта заключается в том, что «Спецтехноэкспорт» подписал договор на продажу самолета, которого у ГП «Антонов» нет в наличии", - отметил депутат.

Концерн «Укроборонпром» (в лице компании «Спецтехноэкспорт»), управляемый Айварасом Абромавичусом, выиграл тендер Министерства внутренних дел Перу на поставку самолета ГП «Антонов» Ан-178, однако не сможет выполнить заказ из-за отсутствия этого борта.

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Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский на сайте dubinsky.pro, "Как выяснилось - сделка не была согласована с производителем. Намечается грандиозный скандал, ведь контракт громко распиарили на международном уровне", - написал нардеп.

Дубинский отметил, что Министерство внутренних дел Перу в августе 2019 года объявило тендер на покупку нового самолета для Национальной полиции этой страны. Взамен старого Ан-32. В конкурсе, кроме нашей компании, приняли участие еще несколько предприятий: национальное управление по вопросам вооружений Италии со своим бортом Leonardo C27J и генеральный директорат вооружений и материалов (DGAM) Испании с самолетом Airbus C295M.

От Украины участвовала компания «Спецтехноэкспорт», входящая в концерн «Укроборонпром», с самолетом Ан-178 (производства госпредприятия «Антонов»). Полномочия компании на участие в данном конкурсе подтверждало Министерство иностранных дел.

В итоге «Спецтехноэкспорт» одержал победу, о чем сообщило множество новостных ресурсов. По законодательству Перу, итоги тендера должен лично утвердить президент страны - Мартин Вискарра.

Нардеп пояснил, что по правилам между «Спецтехноэкспортом» и Национальной полицией Перу подписывается контракт, по которому производится и поставляется наш самолет. Также предоставляется расширенная гарантия и пакет услуг по обучению персонала и обслуживанию.

В ноябре 2019 года компания «Спецтехноэкспорт» на своем сайте объявила, что завершила процедуру подписания данного контракта на поставку среднего транспортного самолета Ан-178.

"Ан-178 - первый самолет, который должен быть продан нашей страной, начиная с 2015 года. Сумма сделки - порядка $65 млн. В производственной кооперации по программе Ан-178 задействовано около 200 компаний из 15 стран", - написал нардеп.

"А пикантность данного контракта заключается в том, что «Спецтехноэкспорт» подписал договор на продажу самолета, которого у ГП «Антонов» нет в наличии. Нет и все. Причем не впервые", - отметил Дубинский.

По сведениям депутата, Украина и ранее подписывала контракты на поставку несуществующих новых самолетов: с Казахстаном, Египтом, Туркменией и другими странами. Но не выполнила ни одного за последние пять лет. Хотя предоплаты за борты были потрачены на зарплату рабочим, которых с каждым годом становится все меньше.

"К примеру, в 2014 году был заключен договор на поставку Ан-74 для Национальной гвардии Казахстана. Заказчик ожидал получить его в октябре 2015 года, но сроки сдачи постоянно переносились и срывались из-за нехватки комплектующих российского производства. Спустя два года ожидания в октябре 2017 года, Казахстан в одностороннем порядке расторг договор, а после этого взыскал с завода через суд $15 млн за оплаченный, но не поставленный самолет", - написал он.

Сегодня авиапроизводители вынуждены зарабатывать деньги не на продаже новых бортов, а на техобслуживании и ремонте старых. ГП «Антонов» зарабатывает прибыль на структурном подразделении «Авиалинии Антонова», лайнеры которого востребованы на рынке. Они перевозят крупногабаритные грузы, которые другие транспортники поднять не в состоянии.

Что же касается выполнения контракта с Национальной полицией Перу, то сразу после его подписания, у многих экспертов появились сомнения в выполнении заказа. Ведь в Ан-178 необходимо заменить значительную часть российских комплектующих, которых попросту нет.

"Авиапроизводители (ГП «Антонова», ХГАПП) в последнее время только хвастались подписанными меморандумами и договорами. Тендер готовили в концерне «Укроборонпром» в спешке (для мнимой информационной победы). А с ГП «Антонов» даже не обсудили реальность выполнения заказа. Хотя его производительность крайне скудная", - отметил в сообщении нардеп.

С 2009 года «Антонов» производил в среднем по два борта в год:

четыре самолета Ан-148,

шесть - Ан-158,

десять - Ан-32.

В 2015 году был построен первый транспортный Ан-178, а в 2017 году - самолет-демонстратор Ан-132D.

"Если Украина провалит и этот самолетостроительный контракт (как было в истории с Казахстаном и прочими партнерами), нам грозят немалые штрафные санкции и настоящий позор на весь мир. О нас будут говорить, как о стране, которая не способна строить авиалайнеры. Не о концерне «Укроборонпром», а именно о стране. Так как наше Министерство иностранных дел давало свою гарантию на уровне тендера и при подписании контракта. Авиационная промышленность Украины будет в центре громкого скандала и окажется на грани выживания", - подытожил депутат.