Ющенко назвал саммит НАТО в Бухаресте историческим
Президент рассказал о следующих шагах
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью телеканалу «Интер».
Как сообщает пресс-служба главы государства, главными темами разговора стали итоги саммита НАТО, который состоялся в Бухаресте.
«Все страны, 26 стран НАТО, высказались однозначно положительно в отношении Украины и ее членства в НАТО», - сказал Президент, назвав минувший саммит историческим.
Он подчеркнул, что подтверждение в таком заявлении всех стран-членов Альянса перспективы членства превзошло украинские надежды.
В.ЮЩЕНКО также изложил свое виденье шагов, которые будет осуществлять Украина до декабрьского саммита Альянса, а также на пути к полному обретению членства в НАТО.
«Политический суверенитет Украины и членство в НАТО - это тождественность», - уверен Президент.
Интервью выйдет в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 6 апреля, в программе «Подробности недели».