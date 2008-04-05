Ющенко назвал саммит НАТО в Бухаресте историческим

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью телеканалу «Интер».

Как сообщает пресс-служба главы государства, главными темами разговора стали итоги саммита НАТО, который состоялся в Бухаресте.

«Все страны, 26 стран НАТО, высказались однозначно положительно в отношении Украины и ее членства в НАТО», - сказал Президент, назвав минувший саммит историческим.

Он подчеркнул, что подтверждение в таком заявлении всех стран-членов Альянса перспективы членства превзошло украинские надежды.

В.ЮЩЕНКО также изложил свое виденье шагов, которые будет осуществлять Украина до декабрьского саммита Альянса, а также на пути к полному обретению членства в НАТО.

«Политический суверенитет Украины и членство в НАТО - это тождественность», - уверен Президент.

Интервью выйдет в эфире телеканала «Интер» в воскресенье, 6 апреля, в программе «Подробности недели».