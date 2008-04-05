Суд в США приговорил экс-премьера Украины к выплате $19,5 млн

Американский суд обязал бывшего премьер-министра Украины Павло Лазаренко в пятницу выплатить около $19,5 млн украинскому бизнесмену, который заявил, что политик требовал у него денег, а также право владения на половину его фирмы в обмен на режим благоприятствования, сообщает Газета.русо ссылкой на Reuters.

Павел Лазаренко был премьер-министром Украины с 1996 по 1997 год. Он находится под судом с 2004 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением с последующим хищением средств из бюджета страны и их проведением через банки в Калифорнии.