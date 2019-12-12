Рада вернула комитету для подготовки к повторному первому чтению президентский законопроект "О разведке"

Законопроектом предусматривалось, что должностные оклады сотрудников разведки будут рассчитываться так же, как для работников НАБУ, ГБР, органов прокуратуры, судей.

Верховная Рада приняла решение о возвращении в Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки для подготовки к повторному первому чтению президентский законопроект «О разведке» (№2412).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 336 народных депутатов. Согласно законопроекту, разведывательными органами являются: Служба внешней разведки; разведывательный орган Министерства обороны; разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы.

Служба внешней разведки осуществляет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах, сфере кибербезопасности.

Законопроектом предусмотрено осуществление контроля за деятельностью разведывательных органов Украины, в частности контроль за субъектами разведывательного сообщества осуществляют президент Украины, Верховная Рада (парламентский контроль), Счетная палата (государственный внешний финансовый контроль). Контроль за выполнением возложенных на сотрудников разведывательных органов задач осуществляют руководители этих органов и уполномоченные ими должностные лица (ведомственный контроль). Граждане Украины принимают участие в осуществлении гражданского контроля.

Законопроектом нормируются вопросы относительно информации о разведывательных органах и разведывательной деятельности, в частности определяется, что информация о разведывательной деятельности, о методах разведки, силах и средствах разведки, задействованных в осуществлении разведывательной деятельности, разведывательная информация, информация об обеспечении потребителей разведывательной информации, о взаимодействии разведывательных органов с другими субъектами разведывательного сообщества, с государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, компетентными органами иностранных государств, международными организациями относится к секретной информации и является разведывательной тайной.

Законопроектом предусматривается повысить социальную и правовую защиту сотрудников кадрового состава, в частности, должностные оклады таких сотрудников будут рассчитываться в соответствии с размером прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января календарного года, как это введено для работников Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, органов прокуратуры, судей.