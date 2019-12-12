Мониторинговая миссия ООН по правам человека рекомендует Украине пересмотреть закон о языке

Эксперты ООН призывают Украину принять закон о защите прав национальных меньшинств.

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека в Украине рекомендует украинской власти пересмотреть закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила на брифинге в Киеве. Она напомнила, что Венецианская комиссия дала заключение по закону о государственном языке.

«И опять же, мы призываем власти изучить это решение, которое в значительной степени соответствует нашему собственному анализу, и пересмотреть закон, а также ввести закон о правах меньшинств и их языковых правах», - сказал Богнер.

При этом она добавила, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека не уполномочено предлагать Генеральной ассамблее рассматривать любые решения по языковым вопросам. По словам Богнер, это могут делать страны - члены ООН.

Как сообщал УНИАН, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

Законом предусмотрено, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а также работать уполномоченный по защите государственного языка.

Закон предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. При этом лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам Украины, гарантируется право на обучение в коммунальных учебных заведениях для получения дошкольного и начального образования, наряду с государственным языком, на языке соответствующего национального меньшинства Украины.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение по языковому закону. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

В то же время эксперты Венецианской комиссии признали, что в Украине языковая политика является чрезвычайно сложным, чувствительным и очень политизированным вопросом, особенно учитывая войну с Россией.