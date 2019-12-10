Комитет ВР по информполитике рассмотрит выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что позиция президента Украины и партии «Слуга народа» заключается в том, что «язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину».

Официальные выводы Венецианской комиссии относительно закона о государственном языке будут рассматриваться в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Об этом председатель комитета, народный депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко сообщил в Facebook.

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Комментируя законодательную инициативу депутата Максима Бужанского об отмене закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, Ткаченко отметил, что «не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от «Слуги народа», является позицией фракции». Он отметил, что текст законопроекта, который предлагает принять Бужанский, еще не обнародован на сайте Верховной Рады.

«Народные депутаты вправе регистрировать любые законопроекты. В парламенте на это нет цензуры. Но не каждый законопроект, зарегистрированный депутатом от «Слуги народа», является позицией фракции и должен рассматриваться соответствующим комитетом, в данном случае, - по вопросам гуманитарной и информационной политики, который я возглавляю», - написал Ткаченко.

При этом он добавил, что выводы Венецианской комиссии относительно закона о языке будут рассматриваться вместе с министром культуры, молодежи и спорта, с уполномоченным по защите государственного языка.

«Этот вопрос будет находиться исключительно в юридической плоскости», - отметил Ткаченко.

При этом Ткаченко добавил, что лично он не поддерживает «спешку коллеги в этом чувствительном вопросе».

Также председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики подчеркнул, что позиция президента Украины и партии «Слуга народа» заключается в том, что «язык больше никогда не будет вопросом, который разделяет Украину».

«Все предыдущие два десятилетия украинцы не смогли построить страну, о которой мечтают, именно потому, что постоянно спорили как о религии, так о языке и истории. Мы переворачиваем эту страницу и формируем новую повестку дня, которая объединит всех. Это - сильная и богатая, независимая, европейская Украина, в которой комфортно и безопасно всем», - отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу 16 июля.

6 декабря Венецианская комиссия обнародовала заключение по языковому закону. Согласно документу, закон не устанавливает надлежащего баланса между украинским языком и языками меньшинств. Комиссия призвала украинские власти отсрочить воплощение положений языкового закона до принятия закона о национальных меньшинствах.

Сегодня, 10 декабря, уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова сообщила, что власти прислушаются к рекомендациям Венецианской комиссии, в частности, разрабатывается закон о нацменьшинствах.

Также сегодня народный от «Слуги народа» Бужанский в Facebook написал, что внес в парламент законопроект о признании закона о функционировании украинского языка как государственного утратившим силу.

При этом целесообразность отмены языкового закона Бужанский обосновывает рекомендациями Венецианской комиссии.

Бужанский считает, что авторы закона «откровенно ограничили и унизили права неукраиноязычных граждан Украины».

Он уверен, что отмена закона об украинском языке «откроет возможность для написания действительно стоящего документа», а также для «широкой дискуссии на эту тему между жителями Востока и Запада Украины, националистами, рационалистами, деятелями культуры, представителями медиа».