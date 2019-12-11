Меркель и Макрон проинформируют Европейский Совет о результатах "нормандского саммита"

Ожидается, что Европейский Совет рассмотрит вопрос о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Европейского Совета проинформируют лидеров стран Евросоюза о результатах саммита "нормандской четверки", который состоялся 9 мая в Париже.

Об этом говорится в справочной информации о встрече лидеров стран ЕС 12-13 декабря в Брюсселе, размещенном на сайте Европейского Совета.

На встрече одной из тем будет вопрос отношений с Россией.

"Канцлер Меркель и президент Макрон проинформируют лидеров о выполнении Минских соглашений после встречи в "нормандском формате" 9 мая в Париже", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Европейский Совет 12 декабря заслушает доклад о состоянии выполнения Минских соглашений. Ожидается, что ЕС должен рассмотреть вопрос о возможности продления действия экономических санкций против РФ еще на полгода.

27 июня Совет ЕС до 31 января 2020 года продлил экономические санкции Европейского Союза, которые связаны с финансовым, энергетическим и оборонным секторами России.

9 декабря вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе никто не думает об отмене санкций против России без получения результата по вопросам, вызвавшим их введение.

Сегодня, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем выразил надежду, что лидеры стран Евросоюза на встрече в Брюсселе 12-13 декабря сохранят единство в продолжении санкционного давления.

По результатам "нормандского саммита" 9 декабря в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что поддерживают договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по разведению сил на трех дополнительных участках на Донбассе до конца марта 2020 года.

Также они поощряют ТКГ способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами, связанными с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех не установленных».

Лидеры стран "нормандской четверки" поддерживают достижение в течение 30 дней договоренности в рамках ТКГ о новых пунктах пропуска через линию разграничения.

Кроме того, стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках "нормандского формата" и ТКГ по всем правовым аспектам закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.

Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство по версии, согласованной "нормандской четверкой" и ТКГ.