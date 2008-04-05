У Ющенко объяснили причины увольнения послов

Игорь ДОЛГОВ освобожден от должности Посла Украины в Германии в связи с желанием Секретариата Президента найти новые формы сотрудничества с Берлином.

Об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ в эфире телеканала «Интер», комментируя отставку Посла Украины в Германии И.ДОЛГОВА, сообщает Украинская правда.

«Мы хотим найти новые формы сотрудничества с Германией. Господин ДОЛГОВ – один из опытнейших наших дипломатов. У меня был с ним разговор. Принято решение, что он будет переведен в страну, где эффект от его работы будет самым высоким", - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Он также объяснил, что Посол Украины в России Олег ДЁМИН уволен в связи с достижением им «пенсионного возраста».

60 лет О.ДЁМИНУ исполнилось 1 августа 2007 года.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами без пояснения причин освободил И.ДОЛГОВА и О.ДЁМИНА от должности послов Украины в Германии и России.