Александр Мороз объяснил, почему нельзя объединяться с СДПУ(о)

Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ не будет объединяться с СДПУ(О).

Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью «Интер-медиа», размещенном на сайте агентства.

«Я не думаю, что такое объединение произойдет. Но координировать усилия нужно. И мы будем это делать», - в частности сказал А.МОРОЗ.

- Почему невозможно объединение?

- Причина в том, что у СДПУ(о) своя история, свой исторический портфель - она создавалась точно так же, как Партия регионов. Хотя в этой партии превалирует интеллигенция, не имеющая никакого отношения к финансовым группам. Именно за этих людей стоит побороться.

- Кто станет следующим Президентом Украины?

- Точно не Ющенко.