Александр Мороз объяснил, почему нельзя объединяться с СДПУ(о)
07:54, 05 апреля 2008Политика
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"За этих людей стоит побороться"
Лидер Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ заявляет, что СПУ не будет объединяться с СДПУ(О).
Об этом А.МОРОЗ заявил в интервью «Интер-медиа», размещенном на сайте агентства.
«Я не думаю, что такое объединение произойдет. Но координировать усилия нужно. И мы будем это делать», - в частности сказал А.МОРОЗ.
- Почему невозможно объединение?
- Причина в том, что у СДПУ(о) своя история, свой исторический портфель - она создавалась точно так же, как Партия регионов. Хотя в этой партии превалирует интеллигенция, не имеющая никакого отношения к финансовым группам. Именно за этих людей стоит побороться.
- Кто станет следующим Президентом Украины?
- Точно не Ющенко.
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