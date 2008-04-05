Янукович о саммите, НАТО, чужой игре и своем удовлетворении

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает своих сторонников и дальше продолжать борьбу против вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом говорится в его заявлении, размещенном на сайте Партии регионов.

В заявлении В.ЯНУКОВИЧ еще раз выразил удовлетворение решением Бухарестского саммита НАТО.

"Помаранчевый "момент истины", объявленный в канун саммита как непременное присоединение Украины к ПДЧ, не выдержал экзамена жизненными реалиями. Оказалось, что существует и другая истина. Ее носителями являемся мы с вами – миллионы граждан Украины", - заявляет лидер Партии регионов.

По его мнению, решение саммита – это "хороший урок", который "народ поднес высшим чиновникам государства".

"Наш протест был услышан. Понимая, какие опасные последствия для всей системы европейской безопасности принесло бы разрушение сформированного баланса сил на европейском континенте, в Бухаресте отказались от принятия однозначного решения", - считает В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время он отмечает, что политики, втягивающие страну в "чужую ей игру", не откажутся от своих планов относительно обретения ПДЧ. "Нынешнее поражение они рассматривают только как временное отступление. Завтра, собравшись с силами, они опять продолжат свое дело. Поэтому мы с вами должны оставаться на передовой", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.