Климкин: через несколько лет Украина сможет реализовать европейскую повестку дня

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что через несколько лет Украина сможет реализовать европейскую повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время выступления на праздновании Дня Европы на Михайловской площади в Киеве.

«Я уверен, что через несколько лет мы сможем реализовать нашу европейскую повестку дня, мы сможем показать, что европейские реформы, которые мы по-настоящему делаем сейчас, будут успешными и принесут Европе процветание и понимание европейских ценностей”, - сказал он.

По словам Климкина, для Украины День Европы является “праздником принадлежности к Европе, но также борьбы на переднем крае Европы”. “Мы находимся на переднем крае борьбы за европейские ценности. Украина - это неотъемлемая часть Европы исторически, ментально, с точки зрения нашего понимания, кто мы есть и где мы есть”, - добавил Климкин.

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Как отметил министр, он видел музеи на бывшей границе между восточной и западной Германией, которые олицетворяли символ разделения Европы. В связи с этим Климкин выразил убеждение, что пункты пересечения границы Украины с Евросоюзом когда-то тоже станут такими же музеями, не будет никаких границ с точки зрения понимания, что Европа - едина.

“Этот день для нас - это праздник борьбы за европейские ценности”, - сказал Климкин.