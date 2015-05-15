Глава ГАИ скрыл от общественности трехэтажный особняк в столице

Руководители Государственной автоинспекции скрывают от общественности реальную информацию о своей недвижимости – об этом сообщают «Схемы», проект Радио Свобода и Первого общественного телеканала.

Журналисты проекта поймали главы ГАИ Украины Александра Ершова на вранье в декларации за предыдущий год: он скрывает от контролирующих органов элитный трехэтажный особняк в Киеве.

При этом в Государственной автоинспекции журналистам программы отказали в предоставлении деклараций об имуществе и доходах своего руководящего состава за 2014 год.

Первый отказ предоставить декларации представителям СМИ поступил при подписи первого заместителя председателя ГАИ МВД Николая Фасового – в ней чиновник ссылается на то, что обнародование имущественных деклараций руководящего состава ГАИ не предусмотрено законом «О принципах предотвращения и противодействия коррупции».

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Впрочем, предоставление деклараций чиновников на запрос прямо предусмотрено законом Украины «О доступе к публичной информации», говорится в сюжете.

«Это нарушение и ложь. Они ссылаются на закон, который обязывает обнародовать декларации, а вы просили предоставить вам ее в соответствии с законом «О доступе к публичной информации», поэтому они сманипулировали и соврали. Это нарушение», – заявил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

После повторного обращения журналистам во второй раз пришел отказ уже при подписи и. о. председателя ГАИ МВД Александра Ершова.

Журналисты сравнили его декларацию за 2013 год, ранее опубликованную на сайте МВД в рамках люстрационной проверки, с реальным стилем жизни чиновника. Так, в декларации говорится о том, что ни у самого Александра Ершова, ни у членов его семьи нет в собственности ни земельных участков, ни домов.

Несмотря на это, журналисты побывали возле трехэтажного особняка, в котором чиновник живет с семьей. Земля под него выделена жене Александра Ершова Оксане еще в 2008 году решением Киевсовета за подписью тогдашнего мэра Леонида Черновецкого.

Соседи подтвердили журналистам, что глава ГАИ Украины живет в этом имении со своей семьей около 8 лет, семья имеет несколько автомобилей.

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Несмотря на отсутствие в декларации реальных данных об элитной недвижимости, принадлежащей семье главы ГАИ, он успешно прошел люстрационную имущественную проверку, отмечают журналисты.