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Разумков о "нормандской встречи": красные линии будут соблюдены

13:14, 08 декабря 2019
Политика
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Разумков высказался касаемо будущего "нормандского саммита"/ фото УНИАН

Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в Facebook.

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«Завтра состоятся переговоры в нормандском формате и от их успешности зависит будущее страны. В этот день не должно быть политики и борьбы - только государственническая позиция для Украины», - отметил он.

Кроме того, Разумков подчеркнул, что «красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены».

Он выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому и добавил, что верит в победу Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2019 года в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власть готова к любому развитию событий в контексте переговоров в «нормандском формате».

«Если мы договоримся; если мы договоримся частично; если мы не договоримся», - уточнил он.

«Все органы государственной власти, Вооруженные силы, специальные службы готовы к любому сценарию. События будут развиваться в зависимости от того, каким образом будут проведены переговоры 9 декабря будут достигнуты условия», - добавил секретарь СНБО.

Он выразил надежду, что переговоры, в которых со стороны Украины будет принимать участие «мощная команда» специалистов, будут успешными для Украины.

Данилов заверил, что «никакой сдачи национальных интересов, никакой капитуляции» президент Украины не допустит.

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Теги: #нормандская четверка#Дмитрий Разумков