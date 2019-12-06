Онищенко ждет решения суда в немецкой тюрьме

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

Бывший нардеп Александр Онищенко, которого 28 ноября задержали в Германии, ждет решения суда о его выдаче украинским правоохранительным органам в тюрьме Ольденбурга.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеВ ГБР анонсировали новое подозрение для Порошенко

Отмечается, что местная прокуратура ждет на правовую позицию адвокатов Онищенко. После этого суд будет решать, выдавать ли его Украине.

О выходе из тюрьмы под залог речь пока не идет.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобычи», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривень.

По версии следствия, с января 2013 года до июня 2016 года члены преступной организации незаконно завладели 1,6 миллиарда гривень полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргаздобыча» был нанесен ущерб в размере более 740 миллионов гривень. Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Как доказательство он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.