«Ни войны, ни мира»: с чем Зеленский вернется с нормандской встречи

Уже через несколько дней состоится встреча лидеров «нормандской четверки»: президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Российской Федерации Владимира Путина. Как заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, в результате встречи в «нормандском формате» должен появиться «совсем не амбициозный» и «очень осторожный документ», в котором будут зафиксированы достижения в процессе разведения сил, обмена пленными и разминирования и обозначены последующие этапы в этих процессах. Пристайко подчеркнул, что это не будет Минск-3, то есть речь не идет о принципиальных решениях, изменяющих очередность или содержание Минских соглашений. Кроме того, глава МИДа очертил «красные линии» для украинской стороны. Речь идет о недопустимости для Украины внесения изменений в Конституцию, влияния на внешнеполитические приоритеты, установление контроля Украины над границей и выведение незаконных вооруженных формирований из ОРДЛО до выборов.

Все закончится очередным призывом выполнять Минские соглашения

Хотя вокруг встречи лидеров «нормандской четверки» много шумихи и ажиотажа, от нее не стоит ждать ни больших прорывав в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, ни «зрад». Никаких глобальных основополагающих документов Зеленский, Путин, Макрон и Меркель 9 декабря не подпишут по одной простой причине – Российская Федерация, как и раньше, не признает себя стороной конфликта.

Думаю, что все закончится очередным призывом выполнять Минские соглашения.

Безусловно, позитивом является то, что Зеленский хочет мира и демонстрирует это стремление. Это – важный сигнал для западных партнеров. Ведь Минские соглашения прописаны таким образом, что они рано или поздно будут сняты, либо мы их выполним, и затем они будут сняты... Поэтому наша главная задача – просто тянуть время.

А, если бы Зеленский не демонстрировал желание достичь мира, то против Украины вполне могли быть введены санкции.

Также, большой плюс в том, что наконец состоится личная встреча Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Личный контакт есть личный контакт. Весь мир живет благодаря связям и личным контактам. Для Зеленского важно самому посмотреть и понять, готов ли Путин на данном этапе к деэскалации ситуации и уходу России с Донбасса с сохранением лица.

Россия заинтересована в снятии санкций, Европа – тоже. И это открывает окно возможностей для Зеленского, потому что он считается новым человеком, не связанным с войной. И, что важно, Россия готова идти на переговоры с ним.

Все это дает шанс достичь разумного компромисса.

А разумный компромисс в данном случае – это прекращение огня, замораживание конфликта, при публичной поддержке нами выполнения Минских соглашений. Возможно, впоследствии получится выйти на другой формат мирного договора с Россией, как бы он ни назывался: Минск-3, Минск-4, Минск-5 или иначе. Ведь Минские соглашения, так называемый Минск-2 – это де-факто соглашение о перемирии с Россией.

Если Зеленский сумеет добиться деэскалации конфликта, это будет большим позитивом для нас

О чем могут договориться лидеры «нормандской четверки»?

Во-первых, о прекращении огня. Это стремление четко просматривается во всем том, что говорит и делает Зеленский.

Во-вторых, об очередном этапе обмена пленными.

В-третьих, о местных выборах. Тут следует помнить о принципиальной позиции Зеленского, которую он не раз озвучивал: если будут местные выборы, то только по украинскому законодательству и после выведения оттуда всех этих «чупакабр» с оружием.

Если Зеленский сумеет добиться деэскалации конфликта, это будет большим позитивом для нас – это откроет перед нами новые возможности.

Четкого следования Минским соглашениям, на мой взгляд, ожидать не стоит, потому что в Конституцию Украины изменения никто вносить не будет – на это просто не будет голосов. Однако при этом, скорее всего, голосов хватит на поддержку пролонгации закона об «особом статусе» Донбасса.

Активное меньшинство будет дожимать Зеленского, чтобы он не пошел по тому пути, на котором настаивает РФ

А дальше, скорее всего, будет реализован сценарий «ни мира, ни войны», то есть приднестровский вариант. Это значит, что на Донбассе прекратится стрельба, за этим, возможно, последует снятие санкций с России и налаживание экономических отношений с ОРДЛО (предприятия, которые находятся на оккупированной территории, будут зарегистрированы тут, в Украине, и будут экспортировать продукцию). При этом на Украину не будет возложено никаких материальных обязательств, в частности, социальных. Пенсии жителям ОРДЛО, которые приезжают на подконтрольную территорию, платить уже начали, и это – все.

Я считаю, что такой промежуточный вариант вполне устраивает нашу страну. Ведь активное меньшинство будет дожимать Зеленского, чтобы он не пошел по тому пути, на котором настаивает РФ…

Не исключаю, что в ОРДЛО появится какая-то международная администрация, которая будет тратить европейские деньги на реинтеграцию Донбасса и его восстановление. Пожалуйста, пусть этим занимаются! Но без финансового участия Украины.

Не думаю, что по итогам «нормандской встречи» возможны какие-либо сюрпризы.

Москва по-прежнему думает, что, если она дожмет на переговорах Зеленского, то все закрутится так, как хочет она. Однако на это России рассчитывать не стоит, поскольку Украина – это парламентско-президентская республика, и многое зависит именно от Верховной Рады. А в Раде есть разные мнения, в том числе и среди депутатов от «Слуги народа». Потому сюрпризы возможны, скорее, для России. Если, предположим, Зеленский в результате прессинга Путина согласится на большее, то украинский парламент эти договоренности может подкорректировать. А Путин прессовать Зеленского будет однозначно. Он в этом – профессионал, и его этому учили в КГБ. Так что Зеленский может что-то пообещать, но не факт, что это пройдет Рада.

Скорее всего, встреча в Париже 9 декабря закончится дежурной фразой о том, что стороны должны следовать Минским соглашениям, а санкции не будут сняты с России, пока не будут выполнены эти соглашения. В принципе, такой вариант Украину сейчас вполне устраивает.

Нам давно пора снять розовые очки в отношении Европы

Каким будет расклад сил на этих переговорах, на чьей стороне будут выступать Германия и Франция? Это будет «мочилово» Зеленского тремя игроками: Россия заинтересована в своем, европейцы хотят поскорее решить свои вопросы за счет Украины. Так устроен мир, и нам давно пора снять розовые очки в отношении Европы.

Еще один важный момент. Даже в преддверии нормандской встречи в Украине проходили акции протеста вроде «Нет капитуляции». Какой же реакции общества ждать после 9 декабря? Это будет зависеть от того, что будет подписано на переговорах. Какие-то акции в любом случае будут, недовольные всегда найдутся. Конечно же, противники Зеленского и его курса выйдут на улицы, чтобы себя показать и продемонстрировать свою позицию. А дальше все будет зависеть от того, что публично будет обещано украинской властью, что будет сделано. Если это не будет соответствовать ожиданиям общества, то, конечно же, будут протесты.

Однако я вижу консенсус, который существует в патриотической среде: их точка соприкосновения с Зеленским заключается в сценарии заморозки конфликта по приднестровскому варианту: прекращение войны, прекращение стрельбы, обмен пленными, а там посмотрим, что будет дальше. А что касается оппозиционных лидеров Порошенко, Тимошенко и Вакарчука, которые, в предвкушении встречи, объединились и выступили с общими требованиями к Зеленскому, то в украинской политике союзы быстро создаются и быстро распадаются.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт