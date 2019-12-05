Апелляционный суд отменил миллионный залог Садовому

Суд изменил меру пресечения городскому голове Львова на личное обязательство.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила залог мэру Львова Андрею Садовому, подозреваемому в злоупотреблении властью.

Как сообщает РБК-Украина, суд избрал городскому голове Львова меру пресечения в виде личного обязательства.

"Применить к Садовому меру пресечения в виде личного обязательства... Положить на Садового следующие требования: прибывать к следователю по каждому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства", - постановил судья.

В случае, если Садовый не выполнять обязательства, в отношении него могут применить штраф от 525 до 4,2 тысяч гривень. Контролировать выполнение личных обязательств будут детективы Национального антикоррупционного бюро.

Срок действия возложенных обязанностей определен до 20 января 2020 года. Определение обжалованию не подлежит.

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Как сообщается, рассмотрение апелляции началось в 15:00 4 декабря. Суд выслушал заявления тех, кто готов принять Садового на поруки. Выступили экс-депутаты прошлого созыва Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергей Кираль, Оксана Сыроид, Татьяна Острикова, Тарас Пастух, Андрей Гуржий, нардеп Павел Бакунец, экс-депутат VII созыва Оксана Продан.

Кроме того, апелляционную жалобу прокурора Сидоренко оставили без удовлетворения. Прокурор попросил увеличить мэру Львова залог до 50 миллионов гривень, а также забрать у него загранпаспорт и установить ему ограничения не покидать Львов без разрешения правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью по делу строительства индустриального парка в Рясном, незаконном отчуждении земель бывшего колхоза и причинении ущерба государственному бюджету в 93 млн грн.

По словам Садового, в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю, на которой должен появиться индустриальный парк, город получил 54 млн грн.

Садовому инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий.

27 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Садовом меру пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 056 тыс. 500 грн.

Справка. Во Львове планируется строительство индустриального парка площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. кв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.