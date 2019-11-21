Прокуроры вручили подозрение Садовому (видео)

Андрею Садовому инкриминируют ч.2 ст.28 и ч.2 ст.364 УК – злоупотребление служебным положением.

Специальная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила подозрение мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом он сообщил в видео, выложенном на своей странице в Facebook.

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«Только что прокуроры Холодницкого вручили мне сообщение о подозрении. В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк», - отметил Садовый.

По его словам, начиная с 2015 года, идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры.

«С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит», - пояснил мэр.

В пресс-службе напомнили, что Львов намерен построить крупный индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы - СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. вв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, ранее Садовый заявлял, что Львов готов побороться за право принимать зимние Олимпийские игры в 2030 году и проводить юношеские зимние Олимпийские игры 2028 года.