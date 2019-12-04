В САП уточнили, где именно задержали Онищенко

По уточненной информации, беглеца поймали возле немецкого города Ольденбург.

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября около немецкого города Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Читайте такжеНАБУ выясняет информацию в СМИ о задержании Онищенко в ГерманииОб этом сообщила пресс-служба САП, передает «Украинская правда».

До этого сообщалось, что задержали Онищенко в немецком городе Аахен. В САП подтвердили информацию о задержании, однако не уточняли место.

Впоследствии в Аахене сообщили, что им ничего не известно о задержании украинского бизнесмена и бывшего депутата.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобычи», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 миллиардов гривень.

По версии следствия, с января 2013 года до июня 2016 года члены преступной организации незаконно завладели 1,6 миллиарда гривень полученными от реализации газа, в результате чего ПАО «Укргаздобыча» был нанесен ущерб в размере более 740 миллионов гривень.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семеро, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске.

Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину. В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. Как доказательство он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.