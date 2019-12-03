Ждут экстрадиции: Онищенко задержали в Германии по запросу САП

Экс-нардеп Александр Онищенко уехал из Украины в 2016 году.

Бывшего народного депутата Украины, бизнесмена Александра Онищенко задержали в Германии по запросу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Она рассказала, что по экстрадиционному запросу САП Онищенко был задержан в Германии. Сейчас в САП ожидают его доставки в Украину.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Читайте такжеОнищенко задержали в Германии – СМИ

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.