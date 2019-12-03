Онищенко задержали в Германии – СМИ

Бывшего нардепа Александра Онищенко задержали по запросу НАБУ и САП.

Немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом журналисты «Схем» узнали от двух независимых источников в различных правоохранительных органах.

Согласно процедуре далее немецкий суд должен вынести решение относительно его дальнейшей экстрадиции в Украину, о чем в запросе просили украинские правоохранители. Также суд должен определить Онищенко меру пресечения на период рассмотрения этого вопроса. Дата заседания еще неизвестна.

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В ожидании назначения суда сам Онищенко находится под стражей.

Адвокат бывшего депутата Олег Ищенко в комментарии «Схемам» ответил, что не готов комментировать информацию о задержании бывшего депутата.

Как сообщал УНИАН, детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности "Укргаздобычи", в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 млрд грн, полученными от реализации газа, в результате чего ПАО "Укргаздобыча" был причинен ущерб в размере более 740 млн грн.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, сбежал из Украины.

14 ноября директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.