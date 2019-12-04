В немецком Аахене полиция не подтвердила задержание Онищенко – СМИ

В полиции заявили, что им о задержании украинского бизнесмена ничего не известно.

Полиция немецкого Аахена не имеет сведений о задержании украинского бизнесмена, бывшего народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы хищения средств при продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча».

Читайте такжеЖдут экстрадиции: Онищенко задержали в Германии по запросу САПКак сообщили Deutsche Welle в пресс-службе полиции города, правоохранители города в среду, 4 декабря, такого задержания не осуществляли.

Издание отмечает, что накануне в полиции Аахена вроде бы подтвердили задержание Онищенко. Впрочем, впоследствии выяснилось, что речь шла о задержании другого человека.

Кроме того, об отсутствии задержанного с таким именем изданию сообщили и в Федеральной полиции Германии, которая отвечает в ФРГ за пограничный контроль и также работает в Аахене, расположенном на границе с Бельгией и Нидерландами.

Как сообщал УНИАН, по информации, обнародованной 3 декабря проектом издания «Радио Свобода» «Схемы», Онищенко задержали 29 ноября в немецком Аахене по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Представитель САП Ольга Постолюк 3 декабря подтвердила УНИАН задержание Онищенко. По ее словам, Онищенко был задержан в Германии по экстрадиционному запросу САП.

Детективы НАБУ в декабре 2015 года начали досудебное расследование хищения средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности «Укргаздобыча», в результате которой государству нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

По версии следствия, с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели 1,6 миллиарда гривень, полученными от реализации газа, в результате чего ОАО «Укргаздобыча» был нанесен ущерб в размере более 740 миллионов гривень.

Следствие установило причастность к участию в совершении преступлений 29 человек. Из них семь, в том числе организатор схемы Онищенко, находятся в розыске. Летом 2016 года Верховная Рада лишила Онищенко депутатской неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Но до этого он, пользуясь депутатской неприкосновенностью, бежал из Украины.

14 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко в декабре могут экстрадировать из Испании в Украину.

В конце ноября Онищенко сообщил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря. В качестве доказательства он продемонстрировал билет в эконом-классе на самолет компании Ryanair, который 13 декабря вылетает из Барселоны в Киев.