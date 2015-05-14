Рада ужесточила ответственность за угрозу или насилие в отношении журналистов

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 240 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 3451 «Угроза или насилие в отношении журналиста». Ею предусмотрено, что угроза убийством, насилием или уничтожением, или повреждением имущества в отношении журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

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Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Умышленное причинение журналисту, его близким родственникам или членам семьи тяжкого телесного повреждения в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Все эти действия, совершенные организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

Также Кодекс дополнен статьей 3471 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества журналиста».

Согласно этой статье умышленное уничтожение или повреждение имущества, принадлежащего журналисту, его близким родственникам или членам семьи, в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет. Те же действия, совершенные путем поджога, взрыва или другим опасным способом, или повлекшие гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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Дополнен Кодекс статьей 3481 «Посягательство на жизнь журналиста». В ней предусмотрено, что убийство или покушение на убийство журналиста, его близких родственников или членов семьи в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности наказывается лишением свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

В соответствии со статьей 3491, захват или удержание в качестве заложника журналиста, его близких родственников или членов семьи с целью побуждения этого журналиста совершить или воздержаться от совершения любого действия как условия освобождения заложника карается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Кроме того, изменениями к Закону Украины «О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов» предусмотрено, что «в случае гибели (смерти) журналиста во время выполнения им профессиональных обязанностей членам семьи погибшего (умершего), а в случае отсутствия семьи – его родителям и лицам, которых он содержал, из государственного бюджета выплачивается одноразовая денежная помощь в размере 100 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на время выплаты этой суммы, в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины». В случае ранения (контузии, травмы или увечья), нанесенного журналисту во время исполнения им профессиональных обязанностей, ему выплачивается из государственного бюджета единовременное денежное пособие в размере до 50 прожиточных минимумов, установленных законом для трудоспособных лиц на время выплаты этой суммы, в порядке, определенном Кабинетом министров Украины.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что возле дома заместителя Авакова Сергея Чеботаря неизвестные напали на журналистов. Вчера стало известно, что Чеботарь подал в отставку.