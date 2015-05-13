Заместитель Авакова Чеботарь подал в отставку
Заместитель Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Сергей Чеботарь подал в отставку.
Его заявление есть на сайте МВД.
"В связи с систематической травлей в виде заказных публикаций клеветнического характера в средствах массовой информации; в связи с распространением неправдивой информации, которая порочит не только мое имя, но и Министерство внутренних дел; в связи с давлением на мою семью в виде преследований, запугиваний, угроз и незаконной слежки за мной и моей семьей, включая дочь и даже четырехлетнюю внучку, я принял решение подать в отставку", - говорится в заявлении.
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Как сообщил на своей странице в Facebook Антон Геращенко, решение об отставке было принято еще вчера и было известно в узком кругу.
Как сообщалось, по данным телеканала ZIK, 28 апреля в селе Лесники возле дома заместителя министра внутренних дел Чеботаря неизвестные напали на съемочную группу антикоррупционного проекта «Наші гроші» этого телеканала. Нападавшие избили оператора, разбили технику и скрылись с места инцидента.
После этого Чеботарь заявил, что не имеет дома в селе Лесники Киевской области.
В свою очередь, журналисты обнародовали информацию из официального государственного реестра недвижимости, где указано, что земля под имением в с. Лесники записана на дочь Чеботаря.
Сергей Чеботарь пос в отставку. Эго достаточно эмоциональное заявленіе доступно на сайте МВД. Решение о входит в о...Posted by Anton Gerashchenko on 13 мая 2015 г.