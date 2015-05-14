Саакашвили назвал имена иностранных политиков, которые помогут Украине с реформами

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник президента Украины Петра Порошенко, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"В него вошли видные политики, такие как председатель комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок и активный член Европарламента Яцек Сариуш-Вольски, Карл Бильдт, знаменитый автор cловацких реформ Миколас Дзуринда, известный экономист Андерс Аслунд, Андерс Кубилиус, который дважды был премьер-министром Литвы", - отметил Саакашвили.

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По его словам, это лишь первоначальный состав совета, который будет расширяться и пополняться.

"Большой друг Украины, бывший президент Польши Александр Квасьневский выразил желание войти в совет. Получено принципиальное согласие от сенатора Джона Маккейна об участии в совете, и это он еще раз подтвердил в беседе со мной сегодня. Хотя ему еще нужно завершить официальные формальные процедуры согласно правилам Конгресса США. Еще несколько видных международных деятелей ведут с нами диалог по поводу участия в совете. Цель - помощь Украине в проведении реформ дельными советами активной позицией в ее поддержке на международной арене", - добавил советник Порошенко.

По словам Саакашвили, каждые две недели будет издаваться доклад о том, как идет процесс реформирования: " как о достижениях, так и, что более важно, о проблемных вопросах".

Как сообщал УНИАН, 13 мая Порошенко утвердил положение о Совещательном международном совете реформ и его персональном составе. Согласно указу, Саакашвили возглавил совет.