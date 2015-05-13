Саакашвили возглавил совещательный международный совет реформ в Украине

Текст соответствующего указа обнародован на сайте главы государства.

Согласно указу, возглавляет совет Михаил Саакашвили - президент Грузии в 2004-2007 и 2008 -2013 годах (по согласию).

В состав совета также вошли: премьер-министр Королевства Швеция в 1991-1994 гг., министр иностранных дел Королевства Швеция в 2006-2014 годах Карл Бильдт (по согласию); председатель Комитета Европейского парламента по иностранным делам Элмар Брок (по согласию); премьер-министр Словацкой Республики в 1998-2006 годах Микулаш Дзуринда (по согласию); премьер-министр Литовской Республики в 1999-2000 и 2008-2012 годах Андрюс Кубилюс (по согласию); сенатор США, председатель Комитета по вопросам вооруженных сил Сената Соединенных Штатов Америки Джон Маккейн (по согласованию); старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (Соединенные Штаты Америки), профессор Андерс Ослунд (по согласию) и член Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский (по согласованию).

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Также Порошенко этим указом утвердил положение о Совещательном международном совете реформ, согласно которому он является консультативным органом при президенте Украины, основной задачей которого является предоставление предложений и рекомендаций по осуществлению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта.

Отмечается, что Совет, в соответствии с возложенными на него задачами, в частности, готовит предложения и рекомендации по определению направлений и механизмов осуществления в Украине реформ на основе лучшего международного опыта, а также корректировку в случае необходимости процесса внедрения реформ с учетом общественно-экономической ситуации в Украине и мире; подает предложения по рассмотрению вопросов на заседаниях Национального совета реформ; готовит выводы об актуальности реформ и соответствии механизмов их внедрения принципам реформ и т.п.

Другим указом президент Украины ликвидировал Совещательный совет реформ «в связи с образованием Совещательного международного совета реформ».

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Как сообщал УНИАН, президент своим указом от 13 февраля создал Совещательный международный совет реформ и назначил его председателем Саакашвили.

Совещательный международный совет реформ — консультативный орган, основной задачей которого является наработка предложений и рекомендаций по осуществлению и внедрению в Украине реформ на основе лучшего международного опыта. Совет будет привлекать иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также повышать уровень международной поддержки Украины.