Квасьневский призвал переизбрать президентом Польши Коморовского, в частности из-за кризиса в Украине

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом Квасьневский сказал сегодня на совместной конференции с Коморовским.

"Эти выборы показывают, что в Польше мы имеем дилемму, важнее опыт и предсказуемость, или хотим изменений и связанного с ними риска", - сказал Квасневский, который возглавлял Польшу в 1995-2005 годах.

Квасьневский упомянул о ситуации в Украине, отметив, что Кремль, как и раньше, будет пытаться сделать все для того, чтобы довести Украинское государство до банкротства.

"Этот кризис будет длиться годами. Говорю я это для того, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важными являются опыт и контакты, которые Бронислав Коморовский приобретал и развивал", - отметил он.

Политик отметил, что он выбирает опыт и будет голосовать за Коморовского и поощряет всех остальных сделать так же.

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В свою очередь президент Польши поблагодарил Квасьневского за поддержку.

"Поддержка Александра Квасьневского для меня является такой важной не только потому, что у нас выборы, но также это важная поддержка, потому что является мнением опытного человека, который понимает, что такое быть президентом и какова роль президента в Польше", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, избранный президентом Польши летом 2010 года Коморовский в первом туре выборов нового главы государства в минувшее воскресенье неожиданно набрал на 1% меньше голосов, чем его главный конкурент и представитель крупнейшей оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS) Анджей Дуда.

Второй тур голосования состоится 24 мая.