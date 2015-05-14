В «ДНР» заявляют, что встреча первой Контактной подгруппы по экономике пройдет 14 мая
03:00, 14 мая 2015Политика
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Боевики "ДНР" заявляют, что встреча первой Контактной подгруппы по экономике состоится в пятницу, 14 мая, в Минске.
REUTERS
Об этом в среду сообщил вице-спикер народной рады" Денис Пушилин, пишет Украинская правда со ссылкой на сайт сепаратистов.
"Завтра состоится заседание Контактной подгруппы по экономике. О подробностях пока говорить рано", — отметил он.
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Как известно, ранее на встрече в Минске была запущена работа подгрупп по безопасности, политических, экономических и гуманитарных составляющих Минского соглашения.
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