В «ДНР» заявляют, что встреча первой Контактной подгруппы по экономике пройдет 14 мая

Об этом в среду сообщил вице-спикер народной рады" Денис Пушилин, пишет Украинская правда со ссылкой на сайт сепаратистов.

"Завтра состоится заседание Контактной подгруппы по экономике. О подробностях пока говорить рано", — отметил он.

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Как известно, ранее на встрече в Минске была запущена работа подгрупп по безопасности, политических, экономических и гуманитарных составляющих Минского соглашения.