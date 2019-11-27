Человек зама Кличко "погорел" на взятке в Киеве (фото)

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тысяч долларов, второй части взятки.

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили на получении взятки председателя комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА.

Движение ЧЕСНО выяснило, что задержан Петр Шарафетдинов, связанный с заместителем Виталия Кличко, депутатом Киевсовета от "Солидарности" Вячеславом Непопом.

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По информации правоохранителей, задержанный требовал у частного предпринимателя 10 тысяч долларов за псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковочной площадки в Святошинском районе. В качестве посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тысяч долларов, второй части взятки. Получения "аванса" было задокументировано на неделю раньше.

Как указано на официальном сайте Киевской горгосадминистрации, Шарафетдинов работает заместителем руководителя ОО "Благотворительный фонд "Соломенский", выполняющий функции общественной приемной заместителя председателя КГГА, депутата Киевсовета от "Солидарности", члена земельной комиссии Вячеслава Непопа. Депутат возглавляет наблюдательный совет этого благотворительного фонда.

Как известно, Непоп с 2002 года занимал должность директора коммунального предприятия по вопросам строительства жилых домов "Житлоинвестбуд-УКБ" Киевской городской государственной администрации. Именно этой компании выделили из городского бюджета без конкурса 900 млн грн на ремонт образовательных учреждений.

Антимонопольный комитет Украины требует вернуть часть указанной суммы, которую предприятие получило за выполнение функции заказчика работ, а именно 22,5 млн грн.

Отметим, что от основания 2002 года до середины 2018-го это коммунальное предприятие возглавлял Вячеслав Непоп.

КП "Житлоинвестбуд-УКБ" отдавало подряды на реконструкцию детсадов компаниям, которые так или иначе были связаны с Непопом.

Интересно, что в июне 2019 года Шарафетдинов искал работу. Он разместил на сайте Work.ua свое резюме, где указал, что с 2002-го работает заместителем директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" – того самого, которым руководил Непоп.

Правоохранители готовят для задержанных сообщение о подозрении по ст. 190 (мошенничество), ст. 27 (виды соучастников) и ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.