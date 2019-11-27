Кличко хочет взять Садового на поруки

Высший антикоррупционный суд сегодня избирает меру пресечения мэру Львова.

Мэр Киева Виталий Кличко хочет взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, подозреваемого в злоупотреблении властью.

Читайте также"Буду обращаться к людям": Садовый говорит, что у него нет 50 миллионов гривен на залог

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было заявлено на заседании Высшего антикоррупционного суда, который избирает меру пресечения Садовому.

Также взять на поруки Садового вызвались бывшие народные депутаты Оксана Продан, Олег Березюк, Татьяна Вострикова, Оксана Сыроид, Олег Лаврик, Дмитрий Белоцерковец, а также действующий народный депутат Павел Бакунец.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью в деле строительства индустриального парка в Рясном. Мэру Львова инкриминируется совершение преступления по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины.

Как заявил тогда сам Садовый, «в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю мы получили 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк». По его словам, начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры. «С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит», - пояснил мэр.

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове планируется построить индустриальный парк площадью почти 25 га. Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тысяч квадратных метров производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест.