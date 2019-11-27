Суд избирает меру пресечения мэру Львова Садовому (фото, трансляция)

Перед заседанием Андрей Садовый заявил, что у него нет денег для залога.

В среду, 27 ноября, в Высшем антикоррупционном суде Украины началось заседание, во время которого должны избрать меру пресечения городскому голове Львова Андрею Садовому.

Читайте также"Буду обращаться к людям": Садовый говорит, что у него нет 50 миллионов гривен на залогТрансляция заседания ведется на его Facebook-странице.

Перед началом слушаний в комментарии журналистам Садовый заявил, что надеется на благоприятный исход дела, а также сообщил об отсутствии достаточной суммы для внесения озвученной в СМИ залога.

«У нас в семье таких денег нет, – сказал он. – Я уважаю нашу систему правоохранительную, и я надеюсь, что суд сегодня примет объективное решение. Я оптимист. Боремся».

Как ранее сообщал УНИАН, 21 ноября Андрею Садовому вручили подозрение. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением.

По информации отдельных СМИ, обвинение будет просить назначить Садовому залог в 50 миллионов гривень.