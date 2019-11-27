Литва надеется на снижение напряженности на Донбассе после встречи "нормандской четверки"

Президент Литвы призвал Владимира Зеленского не делать тех уступок, которые могут навредить.

Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что переговоры в «нормандском формате» (Украина, Германия, Франция и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе будут способствовать уменьшению напряженности в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Вильнюсе.

«Мы надеемся, что совсем скоро состоится встреча «нормандской четверки», и мы желаем всяческого успеха во время переговоров нашим партнерам (Украине - УНИАН). Мы хотим, чтобы вы не делали тех уступок, которые могут вам навредить», - заявил президент Литвы.

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Кроме того, Науседа выразил надежду, что предстоящий саммит будет способствовать деэскалации ситуации в регионе.

«Мы надеемся, что эти переговоры будут настоящими переговорами, и мы надеемся, что они помогут вам сделать те шаги, которые уменьшат напряженность в вашем регионе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря в Париже.