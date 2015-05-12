Российская власть вербует, вооружает и перебрасывает боевиков на Донбасс – доклад Немцова

Об этом говорится в докладе «Путин.Война» в разделе «Сколько стоит война с Украиной», презентация которого сегодня состоится в Москве. Доклад подготовили соратники убитого в конце февраля российского оппозиционера Бориса Немцова на основе собранных им материалов.

«Вербовка, вооружение, материальное обеспечение и переброска российских «добровольцев» на территорию Украины организовывались при непосредственном участии российских властей», - говорится в документе.

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Его авторы отмечают, что среди таких боевиков оказалось немало бывших сотрудников российских спецслужб и кадровых военных, в том числе людей с боевым опытом в «горячих» точках и с уголовным прошлым. Зачастую эти граждане становились ключевыми фигурами в войсках сепаратистов, как, например, бывший офицер спецслужб Игорь Гиркин, ветеран «чеченской войны» Арсений Павлов (позывной - Моторолла), а также Александр Можаев (позывной - Бабай), который был обвинен прокураторой Краснодара в покушении на убийство.

Авторы документа напоминают, что в августе 2014 года так называемый «премьер ДНР» Александр Захарченко заявил: «Мы никогда не скрывали, что среди нас много россиян, без помощи которых нам бы пришлось очень трудно, сложнее было бы воевать». По признанию Захарченко, среди террористов - 3-4 тыс. российских добровольцев.

Депутат Госдумы РФ, член Комитета по обороне Вячеслав Тетекин оценил количество «добровольцев», принимавших и принимающих участие в боевых действиях на Донбассе в 30 тыс. человек. «Некоторые воевали там неделю, некоторые воевали несколько месяцев, но, по данным самих «властей Донецкой и Луганской народных республик», через боевые действия прошло примерно 30 тыс. «добровольцев», - подчеркнул он. Этот же депутат внес на рассмотрение Госдумы РФ законопроект о предоставлении «добровольцам» статуса участников боевых действий со всеми соответствующими льготами.

В докладе сообщается, что процесс привлечения и отправки «добровольцев» на Донбасс организуется на базе лояльных Кремлю общественных организаций, в частности, свою роль в этом процессе публично подтвердил руководитель Российского союза ветеранов, депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Франц Клинцевич. Как свидетельствуют сами «добровольцы», сборными пунктами для будущих боевиков зачастую являются военкоматы в российских городах.

Кроме того, вербовка россиян в ряды «ополчения» «ДНР» и «ЛНР» проводится в российских городах через военкоматы, ветеранские и казаческие организации, которые организуют централизованный заезд в зону конфликта. Граждане, выражающие готовность ехать в Украину самостоятельно, отправляются в индивидуальном порядке в Ростов-на-Дону, где им компенсируют стоимость билетов.

Именно в Ростовской области организована материальная база и система подготовки боевиков перед тем, как они с оружием в руках оказываются в Украине. Направление, боевое задание и бронетехнику они получают непосредственно перед пересечением границы.

Основной контингент «добровольцев»: бывшие военные и сотрудники правоохранительных органов, то есть люди, имеющие опыт обращения с оружием. Вербовщики стремятся набирать людей среднего возраста. Молодые люди не входят в приоритет вербовщиков, так как еще сохраняют сильную связь с родственниками: гибель такого «добровольца» создает риски публичного выражения недовольства со стороны родителей.

Российские «добровольцы» на Донбассе получают материальное вознаграждение. Деньги на обеспечение боевиков поступают из российских фондов, которые наполняются при активной поддержке российских властей.

По словам самих боевиков, средняя ставка «добровольца» составляет 60 тыс. рублей в месяц, хотя «есть те, кто получает 80, 90 тысяч, командиры - даже больше», отмечаетвся в докладе. Для сравнения: средняя зарплата в РФ, по данным Минэкономразвития, в январе 2015 года составила 31,2 тыс. рублей. Срок своей службы «добровольцы» определяют сами, но минимальная продолжительность командировки - один месяц.

Согласно докладу, важное свидетельство представил вербовщик «добровольцев» из Екатеринбурга, руководитель фонда ветеранов спецназа Свердловской области Владимир Ефимов. Он подтвердил, что российские «добровольцы», которые участвуют в боевых действиях на Донбассе, получают за это деньги. «Есть нормативы по зарплате: 60-90 тыс. рублей в месяц получает рядовой состав, 120-150 тыс. - старший состав. Сейчас говорят, до 240 тыс. зарплатавыросла», - заявил Ефимов и сообщил, что «в среднем боец с экипировкой и зарплатой» обходится в 350 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, Ефимов подтвердил, что одним из способов отправки российских боевиков в Украину являются так называемые «гуманитарные операции». Фактически речь идет о том, что военное вторжение осуществляется под видом гуманитарных поставок. «В первый раз ехали под видом Красного Креста. Получали от местного отделения бумаги, что мы сопровождение. Когда доехали, люди там остались. Им дали оружие и поставили боевые задачи. Сейчас так же грузим ребят в машину с гуманитарной помощью и отправляем», - рассказал Ефимов.

«Доброволец» Артем из Санкт-Петербурга свидетельствует, что люди отправляются на Донбасс из разных регионов России, а уже на месте централизованно получают технику и обмундирование: «Кто-то в своем, если удобный и привычный, но, как правило, всех переодевают в армейский, без всяких нашивок, опознавательных знаков и даже ярлыков изготовителей. Оружие - старое армейское, с советских еще складов. Никаких новейших снайперских винтовок, автоматов, которые не находятся на вооружении украинских силовиков, не выдают».

При этом в докладе говорится, что закрытый региональными властями томский телеканал ТВ-2 6 декабря 2014 года продемонстрировал сюжет о проводах отряда местных «добровольцев», уезжавших в Луганск. Репортаж был сделан с места отправления автобуса с будущими боевиками «ЛНР». Организовал отправку Всероссийский союз ветеранов Афганистана. По словам главы местного отделения этой организации Михаила Колмакова, подобные отряды отправляются на Донбасс из разных городов Сибири. Снарядили томских «добровольцев» на деньги спонсоров, имена которых организаторы отправки предпочитают не афишировать.

Собранные свидетельства подтверждают, что значительная часть российских боевиков отправлена в Украину организованно, прошла соответствующее обучение и подготовку, получила материальное обеспечение, и сами «добровольцы» получают денежную компенсацию за участие в боевых действиях, подчеркивается в докладе.

Его авторы заявляют, что в этом усматриваются признаки преступления, подпадающего под статью 359 Уголовного кодекса РФ. Действующее законодательство РФ позволяет идентифицировать так называемых «российских добровольцев» на Донбассе в качестве наемников.

Впрочем, российские следственные органы преследуют исключительно тех граждан России, которые участвуют в боевых действиях на стороне украинских силовиков. Так, в октябре 2014 года было возбуждено уголовное дело против жителя Москвы Романа Железнова, который пополнил батальон «Азов». Те же боевики, кто пополнил ряды террористов, не испытывают в России проблем с законом. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что «люди, которые по зову сердца исполняют свой долг», принимая участие в боевых действиях, не могут рассматриваться в качестве наемников, напоминают авторы доклада.