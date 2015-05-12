На 10 месяцев войны в Украине Путин потратил 53 миллиарда рублей – доклад Немцова

Об этом говорится в докладе «Путин.Война», который составлен группой экспертов по материалам Бориса Немцова, сообщает РБК.

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«Оценку российских затрат («Сколько стоит война с Украиной») подготовил директор по макроэкономическим исследованиям ВШЭ, бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. Экономист подсчитал потери российского бюджета от присоединения полуострова и участия в военной кампании в Донецкой и Луганской областях. Согласно его подсчетам, прямые расходы на войну на юго-востоке Украины за 10 месяцев составили около 53 млрд руб. (так эксперт оценивает расходы на содержание добровольцев, ополченцев, эксплуатацию и ремонт боевой техники)», - говорится в докладе.

Кроме этого содержание беженцев из региональных бюджетов эксперт оценил суммарно в 80 млрд руб. с июля прошлого года.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 мая, российские оппозиционеры опубликовали расследование Немцова о войне на Донбассе.