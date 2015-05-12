Рада сегодня рассмотрит закон о правовом режиме военного положения (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, также в повестке дня запланировано рассмотреть законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “Об Уставе внутренней службы Вооруженных Сил Украины (регистрационный номер 2154), которым предполагается запретить военнослужащим в зоне АТО пользоваться мобильными телефонами, а также планируется рассмотрение законопроекта относительно прохождения военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.

Читайте такжеРада сегодня провела заседание с ветеранами, экс-президентами и генсеком ООН (фоторепортаж, видео)

Парламент планирует внести в повестку дня сессии более 20 законопроектов, среди которых изменения в Уголовный кодекс относительно усовершенствования применения залога за совершение коррупционных преступлений, и по обеспечению деятельности фондов социального страхования в период реорганизации, а также ряд законопроектов, которые касаются внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины в вопросах развития институциональной способности НБУ, по уплате страховых взносов в накопительной профессиональной пенсионной программе.