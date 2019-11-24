Украина фактически стала "полем битвы" и постоянно отражает атаки в киберпространстве – министр обороны

Делегация Министерства обороны Украины приняла участие в ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

В школах нужно обучать, как противостоять современным вызовам, которые возникают перед обществом в рамках информационных и кибернетических войн.

Как говорится в сообщении на сайте Министерства обороны, об этом министр обороны Андрей Загороднюк сказал во время Международного форума по вопросам безопасности в Галифаксе (Канада).

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Выступая в панельной дискуссии по тематике гибридного воздействия и киберугроз, Загороднюк отметил, что на сегодняшний день Украина является страной, которая не только противостоит вооруженной агрессии, а фактически стала "полем битвы” и постоянно отражает атаки - как в информационном, так и в кибернетическом пространстве.

"Мы постоянно учимся, много чего знаем и понимаем. Мы уже научились отбивать такие атаки, но пространство постоянно развивается, побуждая нас действовать гораздо активнее. Сегодня многие страны инвестируют в развитие кибернетического направления, но, к сожалению, мы никогда не будем действовать быстрее, чем те, кто целенаправленно разрабатывает новые формы ведения информационных и кибернетических войн. Поэтому единственным возможным фактором сопротивления есть общие усилия стран, а также людей, которые в них проживают, противостоять таким вызовам", - сказал он.

По мнению министра, это должно преподаваться в школах, чтобы с детства учить население, как отличать правду от лжи, как проверять информацию и придерживаться "цифровой гигиены".

Как пример, Загороднюк привел опыт Бельгии, где сейчас школьники проходят такие уроки и учатся ориентироваться в информационных потоках. Министр обороны Украины подчеркнул, что подобные примеры должны стать общим подходом и одной из составляющих общей культуры людей.